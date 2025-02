Assemblea enti locali Forza Italia – D’Attis (Fi): ampia partecipazione della Puglia. A breve nuovi ingressi

Nota del segretario regionale e membro della segreteria nazionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi a Roma si è tenuta l’assemblea nazionale Enti Locali di Forza Italia: un incontro tra gli eletti del nostro partito a tutti i livelli istituzionali. Abbiamo affrontato diversi temi, a partire dai riflessi del Pnrr sul futuro dei Comuni alle riforme che sono all’esame del parlamento. Dalla Puglia abbiamo registrato un’ampia partecipazione di consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali e provinciali. Nella nostra regione, come è noto, stiamo raccogliendo i copiosi frutti del lavoro sul territorio, con i nuovi ingressi nel nostro Partito. Nelle prossime settimane comunicheremo tanti nuovi ingressi di amministratori locali. Grazie al segretario nazionale Antonio Tajani e al responsabile nazionale Enti Locali Maurizio Gasparri che hanno organizzato oggi una riunione così ricca di contenuti e utile per condividere la posizione del Partito sui temi più caldi per il nostro Paese e per i territori”.