ASSEMBLEA GENERALE DELLA NAUTICA DI PUGLIA. BRINDISI HA UN RUOLO DA PROTAGONISTA

Brindisi e lo Snim – Salone Nautico di Puglia – si confermano punto di riferimento della nautica pugliese. Ne costituisce una conferma l’organizzazione della prima assemblea generale della Nautica in Puglia, presso la sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Gli argomenti in discussione riguardavano le sfide del futuro ed i nuovi investimenti produttivi nella regione, l’internazionalizzazione, la formazione e le opportunità lavorative, le misure regionali e nazionali in favore delle imprese e l’efficientamento energetico.

L’assemblea e’ stata introdotta dal Presidente dello SNIM, Giuseppe Meo, e ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Michele Emiliano. Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti gli Assessori regionali presenti e i vari soggetti imprenditoriali e istituzionali presenti.