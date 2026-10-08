Assemblea Generale FILCTEM – Eletto Luigi Zippo in Segreteria Territoriale

La FILCTEM CGIL di Brindisi ha riunito in data odierna presso la propria Assemblea Generale di categoria alla presenza di Ilvo Sorrentino Segretario Nazionale FILCTEM CGIL e del Segretario Generale della CGIL di Brindisi Massimo di Cesare.

L’Assemblea Generale ha votato all’unanimità dei consensi l’ingresso nella Segreteria Territoriale di Luigi Zippo che affiancherà il Segretario Generale Antonio Frattini e Fabiana Ermanno già componente della segreteria.

Luigi Zippo lavoratore di BSG, già impegnato nel Petrolchimico come Vicepresidente del CRAL, in FILCTEM come delegato alle tutele individuali e in esecuzione di un progetto di FILCTEM Puglia nel settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero, assume l’incarico di segretario territoriale.

Nel corso dei lavori Antonio Frattini ha relazionato sulla situazione politico sindacale caratterizzata da tanti tormentati percorsi di trasformazione che stanno vivendo i lavoratori e le lavoratrici delle aziende del territorio.

La dismissione del sito di Basell con il licenziamento collettivo degli 81 addetti sta generando un percorso di trattativa per evitarli con un Accordo su tre possibili soluzioni, trasferimento a Ferrara, possibili prepensionamenti, esodo incentivato. Una discussione complessa da gestire che passerà da una Cassa integrazione per cessazione di attività.

La vendita di Euroapi e ad altro soggetto industriale estero, per la quale si è in attesa dell’annunciato closing societario per approfondire il piano industriale e rilancio delle attività produttive.

Messa in conservazione degli impianti Versalis, possibile ipotesi di vendita degli impianti ad un investitore internazionale, avvio dei cantieri della Giga Factoring, interlocuzioni con Eni Storage System in azienda, incontri in Regione Puglia, prima fase di formazione con 80 lavoratori diretti. Dopo questa fase di interlocuzione si è in attesa di un incontro in Prefettura per conoscere nel dettaglio i profili professionali richiesti e valutare la richiesta avanzata dalla CGIL con le categorie del settore industria, di un Accordo Quadro per la piena ricollocazione di tutti i lavoratori diretti, della filiera e dell’indotto.

Dismissione Centrale ENEL di Cerano, messa in sicurezza, smontaggio dell’impianto su questi temi si denunciano fortissimi ritardi del Governo e Invitalia sul previsto Accordo di Programma sulla decarbonizzazione e l’avvio di attività alternative previste da altri imprenditori.

La situazione è molto complessa e sta impegnando il sindacato in un lungo e difficile contesto di dismissione e trasformazione industriale, con tempi lunghi, incertezza sul futuro produttivo alternativo, serve riprendere e rivendicare da parte di tutte le parti sociali gli impegni assunti dal Governo, che oggi di fatto non sono esigibili.

La FILCTEM continuerà l’impegno in ogni vertenza e posto di lavoro per rivendicare diritti e tutele per tutti i lavoratori.