Assemblea pubblica per il rilancio dell’esperienza di riutilizzo sociale dei beni confiscati della provincia di Brindisi

I beni confiscati alla criminalità organizzata non hanno solo un valore simbolico, ma rappresentano

la possibilità di creare occasioni di sviluppo e di crescita per un territorio, opportunità lavorative lì

dove il riutilizzo sociale degli stessi si concretizza attraverso la partecipazione di tutta la comunità.

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie aps” intende avviare un percorso di

rigenerazione dei beni confiscati della provincia di Brindisi; partendo dall’analisi delle forti criticità

e dei punti di forza, si vuole avviare un processo partecipativo per rilanciare l’esperienza di riutilizzo

sociale dei beni confiscati alle mafie, gestiti fino a poco tempo fa dalla cooperativa sociale Terre di

Puglia Libera Terra.

Il 4 giugno 2025 alle ore 18 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne si terrà la prima assemblea

pubblica, il primo passo per affrontare insieme la sfida per la nostra comunità e guardare al futuro

dei beni confiscati in oggetto.

C’è tempo fino al 4 giugno 2025 per rispondere alla Call to action rivolta a tutti gli enti del privato

sociale, ma anche a singole cittadine e singoli cittadini che vogliono partecipare al processo

partecipativo che possa portare alla costituzione di un soggetto partecipato e multidisciplinare,

capace di ricoprire le funzioni agricole e sociali fondamentali per la gestione di un progetto futuro.

È sufficiente aderire compilando il modulo al seguente link

https://forms.gle/gBxPaB4WEVHDssBPA.

Diventa fondamentale e quanto mai urgente recuperare insieme gli ambiti comunitari e costruire

alternative e spazi di vita attraverso azioni collettive. Abbiamo bisogno di luoghi che ci vedano

crescere insieme e che facciamo crescere insieme, mettendo in condivisione i saperi, le competenze

e le idee con azioni collettive che generino alternative giuste, locali e sostenibili.