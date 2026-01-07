Assemblea retribuita presso il Prefetto di Brindisi — Stato di agitazione del personale Sanitaservice ASL BR.

A seguito della convocazione pervenuta da parte di Sua Eccellenza il Prefetto per il giorno 13 gennaio 2026, la scrivente O.S. indice un’assemblea retribuita di tutto il personale Sanitaservice, come previsto dalla Legge 300/1970, che si terrà in piazza Santa Teresa dalle ore 10:30 alle ore 14:30.

L’incontro è indetto a seguito dell’assemblea dei lavoratori di tutti i servizi della Sanitaservice ASL BR, svoltasi il 29 dicembre u.s., durante la quale il Segretario Generale della UIL FPL BRINDISI, insieme ai lavoratori, ha richiamato le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione dell’intero personale.

Gli argomenti trattati sono stati numerosi, così come le comunicazioni inviate dalla scrivente rimaste senza riscontro.

Di seguito alcuni punti trattati:

1. Progressioni economiche e di carriera per anzianità all’interno della propria area di appartenenza;

2. Trasformazioni contrattuali da part-time a full-time;

3. Indennità per rischio infettivo per i dipendenti impiegati in UU.OO. particolarmente esposte (es. 118, pronto soccorso, servizi logistici, ecc.);

4. Possibilità di trasferimento, per chi ne possiede i requisiti, verso il servizio 118 o verso servizi con carenze o in fase di ampliamento;

5. Passaggio di mansione da soccorritore ad autista-soccorritore, a costo zero per l’Amministrazione;

6. Corretto inquadramento amministrativo ed economico per tutti i responsabili, compresi coloro che da decenni gestiscono servizi H24, 7 giorni su 7, con retribuzioni da semplice personale amministrativo;

7. Welfare aziendale: punto già approvato in altre Sanitaservice della Puglia con relativo riconoscimento economico ai dipendenti. Per quanto riguarda questo punto, la scrivente non comprende come mai per esprimere un parere su un progetto presentato dalla UIL FPL, siano trascorsi già circa 40 giorni senza però aver avuto alcun riscontro dalla Sanitaservice di Brindisi;

8. Riduzione ingiustificata dei lavori extra contratto e affidamento di lavorazioni di competenza della Sanitaservice a società esterne;

9. Prestazioni garantite dalla Sanitaservice non retribuite dall’ASL di Brindisi, con conseguente indebito arricchimento a danno del personale della società in house.

Si segnala che saranno presenti, oltre alla Direzione strategica dell’ASL Brindisi, in qualità di proprietaria della Sanitaservice BR, anche il Direttore del Dipartimento Regione Puglia, Dott. Vito Montanaro, per individuare soluzioni efficaci e applicabili alle criticità aziendali.

Per quanto sopra, questa Segreteria Generale esorta TUTTI i dipendenti della Sanitaservice, a prescindere dall’appartenenza sindacale, a partecipare all’assemblea retribuita, aperta a tutti, che si terrà il 13 gennaio 2026 dalle ore 10:30 alle ore 14:30 in piazza Santa Teresa a Brindisi, a sostegno dei diritti del personale, ormai lesi da troppo tempo.

Si comunica altresì che, qualora in data 13 gennaio 2026 non perverranno risposte propositive alle problematiche evidenziate, proclameremo una serie di scioperi a oltranza fino al riconoscimento delle rivendicazioni come previsto dal CCNL Aiop (esclusi medici), nell’ambito dello stato di agitazione prot. 241-2025 del 03/12/2025.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia