ASSENZA DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE SUPERIORI – FRATELLI D’ITALIA PRESENTA INTERROGAZIONE IN PROVINCIA

La legge n. 116 del 4 agosto 2021, ha definito, attraverso un programma

quinquennale, l’istallazione obbligatoria dei defibrillatori automatici

e semiautomatici esterni nei luoghi pubblici, indicando tra le more, la

possibilità degli enti locali di adottare propri provvedimenti al fine

di disciplinare l’istallazione dei dispositivi nel proprio territorio,

rivolgendo particolare attenzione e priorità alle scuole di ogni ordine

e grado. A seguito di diverse segnalazioni giunte, abbiamo appurato che

in alcune scuole secondarie di secondo grado sarebbero assenti i

defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, pertanto abbiamo

ritenuto necessario interrogare il Presidente della Provincia di

Brindisi per chiedere conto di quanto sia stato fatto finora e censire

lo stato di presenza dei defibrillatori nelle scuole superiori, e

soprattutto intervenendo con urgenza per disporre i dispositivi salva

vita, lì dove risultino assenti.

I Consiglieri Provinciali di Fratelli d’Italia

Luciano Cavaliere

Francescantonio Conte

Massimiliano Oggiano