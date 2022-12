“Come appena appreso, il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Ostuni rimarrà senza dirigente medico sino al 31 dicembre e le relative urgenze saranno trattate presso i presidi ospedalieri di Francavilla Fontana e di Brindisi.

È insostenibile lasciare un presidio territoriale quale quello di Ostuni senza un dirigente medico e per di più durante le festività. Nell’ambito della Asl di Brindisi la situazione è critica, la carenza dei medici si è aggravata nelle ultime settimane, stante le criticità già segnalate nei mesi scorsi. In tale situazione ribadisco che serve un impegno urgente.

Per quanto nelle mie facoltà solleciterò il Dipartimento e la Direzione Generale affinché si trovi una soluzione per non lasciare un territorio sprovvisto di servizi essenziali quali le prestazioni medico sanitarie in oggetto”.