Assistenza Domiciliare Integrata – Una precisazioned dell’Asl

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti e alle preoccupazioni manifestate in questi giorni, la ASL Brindisi ritiene doveroso fornire un aggiornamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, nonché ai pazienti attualmente in carico, che in attesa delle indicazioni regionali, questa Asl attiverà tutte le misure necessarie a garantire la continuità assistenziale e la tutela occupazionale.

È nostra responsabilità e prioritario impegno assicurare l’erogazione di servizi di qualità, nei quali tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori possano essere impiegati e valorizzati.

Riteniamo doveroso condividere tempestivamente queste informazioni con i sindacati, con le cittadine e i cittadini e con le lavoratrici e i lavoratori, evitando di alimentare inutili agitazioni o preoccupazioni rispetto alla continuità di un servizio indispensabile per il nostro territorio.