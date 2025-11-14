Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

Assistenza Domiciliare Integrata – Una precisazioned dell’Asl

Asl Brindisi

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti e alle preoccupazioni manifestate in questi giorni, la ASL Brindisi ritiene doveroso fornire un aggiornamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, nonché ai pazienti attualmente in carico, che in attesa delle indicazioni regionali, questa Asl  attiverà tutte le misure necessarie a garantire la continuità assistenziale e la tutela occupazionale.
È nostra responsabilità e prioritario impegno assicurare l’erogazione di servizi di qualità, nei quali tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori possano essere impiegati e valorizzati.
Riteniamo doveroso condividere tempestivamente queste informazioni con i sindacati, con le cittadine e i cittadini e con le lavoratrici e i lavoratori, evitando di alimentare inutili agitazioni o preoccupazioni rispetto alla continuità di un servizio indispensabile per il nostro territorio.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
nautica in puglia
lettori
antonella vincenti
forza italia
no_fumo_torchiarolo
luperti
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning