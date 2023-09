ASSOCIAZIONE LE COLONNE – ITINERARI EDUCATIVI PER I PIU’ PICCOLI

Itinerari educativi per i più piccoli

Un’iniziativa per scoprire il patrimonio culturale

La riapertura delle scuole è alle porte e per gli ultimi giorni di vacanza la Associazione

Le Colonne, impegnata nella gestione e valorizzazione del Castello di Carovigno e

della Collezione Archeologica di Brindisi, propone due giornate destinate ai più piccoli

fruitori.

L’iniziativa dal titolo “Itinerari educativi” si svolgerà nella giornata di venerdì 8

settembre nella città di Carovigno e di sabato 9 in quella di Brindisi, con avvio alle ore

10.

Nella prima giornata i partecipanti esploreranno il Castello Dentice di Frasso di

Carovigno per poi proseguire alla scoperta del borgo. Al termine del percorso

parteciperanno a un laboratorio didattico presso la Biblioteca Comunale “Salvatore

Morelli”.

La seconda giornata, invece, sarà dedicata alla scoperta della città di Brindisi. I

bambini al termine del tour si cimenteranno in un laboratorio presso la Palazzina

Belvedere, situata sul lungomare, che ospita la Collezione Archeologica Faldetta.

“Queste iniziative – afferma Anna Cinti, presidente Le Colonne- sono fondamenti per

fare acquisire ai bambini, cittadini del futuro, la consapevolezza dell’inestimabile

valore sociale del patrimonio culturale che li circonda”

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3792653244 o inviare

una mail a segreterialecolonne@gmail.com.