Associazione Nazionale Magistrati – Iniziativa in favore dei bambini di Gaza

La Giunta Distrettuale esprime forte e convinta condivisione e adesione ai

contenuti del comunicato emesso nella giornata di ieri dalla Giunta Esecutiva centrale

dell’A.N.M. in merito alla gravissima situazione di emergenza umanitaria in atto nella

Striscia di Gaza.

Esprime, altresì, forte e convinto apprezzamento per l’iniziativa assunta

dall’A.N.M. di addivenire alla stipula di un accordo di collaborazione di durata

triennale con l’UNICEF, finalizzato alla messa in campo di azioni concrete in favore

dell’infanzia e dell’adolescenza vittime di sofferenza insostenibile in qualsiasi luogo

della Terra, a partire dalla Striscia di Gaza.