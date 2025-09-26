Associazione Nazionale Magistrati – Iniziativa in favore dei bambini di Gaza

La Giunta Distrettuale esprime forte e convinta condivisione e adesione ai
contenuti del comunicato emesso nella giornata di ieri dalla Giunta Esecutiva centrale
dell’A.N.M. in merito alla gravissima situazione di emergenza umanitaria in atto nella
Striscia di Gaza.
Esprime, altresì, forte e convinto apprezzamento per l’iniziativa assunta
dall’A.N.M. di addivenire alla stipula di un accordo di collaborazione di durata
triennale con l’UNICEF, finalizzato alla messa in campo di azioni concrete in favore
dell’infanzia e dell’adolescenza vittime di sofferenza insostenibile in qualsiasi luogo
della Terra, a partire dalla Striscia di Gaza.