ASSOCIAZIONE PERIFERIA – PARTE IL PROGRAMMA DI INIZIATIVE

Superato il periodo delle restrizioni imposte dalle misure per il contenimento dell’emergenza covid, il Comitato direttivo e gli aderenti all’ “Associazione Periferia” sono tornati a riunirsi per dare impulso all’attività associativa interrotta dopo l’ultima riunione dello scorso novembre.

In questa sede oltre agli storici fondatori sono stati presentati i nuovi aderenti all’associazione, i quali, univocamente, hanno manifestato la loro volontà di apportare un contributo diretto e fattivo all’attività associativa.

Durante l’incontro i partecipanti hanno condiviso la necessità di individuare e definire l’attività programmatica dell’associazione, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle iniziative a carattere pubblico e sociale da assumere per far emergere le esigenze dei cittadini che, sempre più numerosi, indirizzano ai membri dell’associazione richieste dirette a soddisfare le esigenze più immediate e che non trovano diretti interlocutori nei rappresentati dell’amministrazione comunale.

L’intento dei membri aderenti all’associazione è quello di rinnovare e rinforzare lo scopo primario per cui Periferie fu, a suo tempo, costituita, ridurre se non azzerare il divario da sempre esistito tra l’attività dell’amministrazione comunale ed il soddisfacimento delle esigenze più immediate dei residenti nelle periferie cittadine, facendosi portavoce diretti con i rappresentanti istituzionali delle più disparate richieste rappresentate all’associazione e promuovendo iniziative finalizzate alla sensibilizzazione anche della cittadinanza rispetto ai problemi sociali dei cittadini.

Associazione Periferia