Associazione “Miglio 365” – domani dibattito sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MIGLIO 365”.

DOPO GLI INCONTRI TENUTISI SUL “MERCATO TUTELATO LUCE E GAS”, SULLA “CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” E SUI “DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE”, VENERDI’ 12 APRILE ALLE ORE 18:30, PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE IN VIA PORDENONE N.8, SI DISCUTERA’ SUL TEMA DELLA “SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”; L’INCONTRO VERRA’ TRASMESSO ALTRESI’ IN STREAMING SUI CANALI FACEBOOK E INSTAGRAM DELL’ASSOCIAZIONE.

RELAZIONERANNO IL DOTT. NICOLA DIPALMA (DIRETTORE SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ASL BR) E IL DOTT. EMILIO MARIA LONGO (COORDINATORE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ASL BR); MODERA IL GIORNALISTA DOTT. RENATO RUBINO.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA