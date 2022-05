ASSOLTO IL MAGISTRATO SAVASTA. ERA DIFESO DALL’AVV. MANFREDA

Il sostituto procuratore Antonio Savasta è stato assolto innanzi al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dott. Sergio Tosi.

Il Magistrato, difeso dall’avv. Massimo Manfreda, era imputato per il reato di tentata corruzione ai danni dell’imprenditore Giuseppe Dimiccoli

Gli altri due imputati, Russo Dimitri e Raffaele Ziri, erano difesi rispettivamente dagli avvocati Roberto Sisto e Ilaria Mendicini e dall’avv. Antonio Mancarella.

Il Pubblico Ministero in udienza, dott.ssa Villa, aveva chiesto la condanna per i tre imputati a quattro anni di reclusione.

Savasta e Ziri hanno chiesto il rito abbreviato mentre per Dimitri Russo è stata emessa sentenza a seguito di udienza preliminare ordinaria.

La vicenda giudiziale prende le mosse da una denunzia dell’imprenditore Di Miccolis che era stata in un primo momento archiviata ma successivamente riaperta dalla dott.ssa Licci che aveva richiesto il rinvio a giudizio. In sostanza, Dimiccoli aveva riferito agli inquirenti di aver ricevuto una richiesta di 350.000 euro da Savasta, attraverso il ruolo di mediatori di Ziri e di Dimitri, come transazione che lo contrapponeva proprio a Savasta in relazione alla compravendita di una masseria.

La formula dell’assoluzione è perché il fatto non sussiste.