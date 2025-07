Assoluzione di Stefanazzi – Luperti e Greco: “Bella notizia per tutti che deve farci riflettere su come si venga considerati colpevoli prima di un processo”

L’assoluzione dell’on. Claudio Stefanazzi rappresenta davvero una bella notizia e non solo per il diretto interessato. E’ un fatto positivo per tutta la politica che spesso finisce nel tritacarne del clamore mediatico senza attendere l’esito di un regolare processo. In questo caso – ma eravamo in tanti a saperlo – è stata dimostrata la sua totale estraneità alle circostanze che gli erano state contestate. Ma c’è voluto tanto tempo e questo risulta davvero inaccettabile per chi lo vive personalmente.

A Claudio Stefanazzi, pertanto, auguriamo di continuare a svolgere il suo ruolo di parlamentare con l’impegno e la determinazione di sempre.

Lino Luperti E Michelangelo Greco – consiglieri comunali di Brindisi