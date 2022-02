ASSOLUZIONE EX ASSESSORE BRINDISI. D’ATTIS (FI): “FELICE PER COSIMO ELMO, DOPO ANNI FINALMENTE GIUSTIZIA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Cosimo Elmo, mio amico e collega in Giunta comunale di Brindisi per diversi anni, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto rispetto ai reati che gli erano stati contestati nell’esercizio del suo ufficio di funzionario pubblico della Asl di Brindisi.

Sono felice per lui e per la sua famiglia, compresa la sua cara moglie Fabiola che ci ha lasciati prematuramente.

L’onestà intellettuale e non solo di Cosimo è stata sempre il cemento della nostra amicizia e delle innumerevoli occasioni di collaborazione. Gli sono vicino in questo momento di gioia che puó solo minimamente ripagarlo di tutto il dolore che questa vicenda ha procurato a lui e alle persone che gli hanno sempre voluto bene”.