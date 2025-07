Assoluzione Stefanazzi – PD Brindisi: “E’ la conf del suo spessore etico e del suo alto senso istituzionale”

La piena assoluzione dell’On. Claudio Stefanazzi seppur per una vicenda risalente a qualche anno fa e di lieve rilevanza penale rappresenta la conferma, in verità mai scalfita, del suo spessore etico e del suo alto senso istituzionale.

Questa esperienza negativa che si è conclusa nell’unico modo possibile per una persona perbene come Claudio Stefanazzi, ha sicuramente rappresentato un macigno anche per la sua famiglia ma siamo certi che non abbia mai vincolato la serenità con la quale in questi anni ha affrontato le sfide e gli impegni amministrativi e politici che gli sono stati posti. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Questa notizia rafforza ulteriormente il valore dell’Uomo e del Politico Claudio Stefanazzi che ci onoriamo di avere sempre vicino con il suo sostegno e il suo appoggio per le questioni di Brindisi.

Partito Democratico di Brindisi