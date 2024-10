Presso la libreria Mondadori Bookstore di Brindisi, Assunta Fiengo ha presentato il suo libro:”Pensieri con dedica”. Ha dialogato con l’autrice, Guendalina Armenti. Il giornalista Salvatore Vetrugno ha letto alcuni brani del testo. Assunta è una scrittrice, ma, soprattutto, un’insegnante che ha dedicato la sua vita alla scuola, tanto che lei stessa dice:”sono entrata nella scuola a cinque anni e ne sono uscita alla pensione”, e, ancora, “La scuola ha rivestito un ruolo preponderante nella mia vita e anche dalla esperienza fatta tra le sue mura ho tratto spunti per il mio libro”. L’autrice evidenzia una grande sensibilità e le pagine del suo libro riescono a coinvolgere il lettore e lo portano a riflettere. Una raccolta di riflessioni e poesie che esplorano tematiche importanti, come l’amore, la vita, la natura e l’esistenza umana. L’universo femminile è al centro di tutto. “Ogni parola è una nota, ogni pagina una melodia” in una raccolta affascinante, un universo emozionale unico. Assunta era già stata a Brindisi nel 2018 per incontrare Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell’Istituto Ettore Majorana, ed esportare il suo modello di scuola digitale per alcune classi. Un incontro molto interessante, durante il quale Assunta è riuscita a creare un’empatia particolare con i presenti che ha letteralmente catturato con il suo entusiasmo contagioso e la sua voglia di condividere sensazioni, ed è stato molto interessante seguirla, soprattutto quando ha parlato delle esperienze della sua vita e della voglia di fare tante cose e continuare a scrivere, una passione che ha coltivato fin da bambina. “Pensieri con dedica”, non soltanto un libro, ma, piuttosto, un compagno di viaggio. Anna Consales