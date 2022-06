ASSUNZIONI CLIENTELARI – MOVIMENTO REGIONE SALENTO: CONDIVIDIAMO L’APPELLO DEL PRI PER UN INCONTRO CON IL PREFETTO

La posizione assunta dal Partito Repubblica Italiano sulla vicenda riguardante presunte assunzioni clientelari verificatesi nella città di Brindisi è pienamente condivisa dal Movimento Regione Salento. Coinvolgere il Prefetto in una questione così delicata, possibilmente in maniera condivisa da parte di tutte le forze politiche, ridarebbe credibilità alla politica della nostra città.

Non è un mistero, infatti, che le vicende amministrative degli ultimi quattro anni hanno fatto crollare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e degli stessi partiti. La città versa in uno stato di totale abbandono e soprattutto non si intravedono prospettive per il futuro, atteso che la giunta-Rossi ha affossato qualsiasi idea di sviluppo con i suoi “no” riguardanti nuovi investimenti e le conseguenti opportunità occupazionali.

A ciò si aggiungono le vicende di questi giorni legate alle assunzioni clientelari. Un quadro devastante che scoraggia soprattutto i giovani in cerca di prima occupazione.

Ecco perché la politica deve tornare a svolgere una funzione nobile e per far questo l’intervento autorevole del Prefetto può risultare utilissimo.

Il Movimento Regione Salento, pertanto, sottoscrive sin da ora una richiesta di incontro su queste tematiche.

Il coordinamento cittadino di Brindisi del Movimento Regione Salento