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Assunzioni estive a Torre Guaceto – domande entro l’11 maggio

In vista dell’attivazione dei servizi turistici estivi, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha attivato la ricerca del personale che sarà impiegato nelle attività della riserva. La selezione e assunzione operata dalla società Adecco Spa riguarda le figure professionali che seguono con relativo link di candidatura.

Aiuto parcheggio: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792908/aiuto-parcheggio-it/brindisi

Assistente spiaggia: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792933/assistente-spiaggia-it/brindisi

Banconista area food: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792935/banconista-area-food-it/brindisi

Barista: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792929/barista-it/brindisi

Cassiere parcheggio: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792936/cassiere-parcheggio-it/brindisi

Addetto manutenzione e pulizie spiagge: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792937/addetto-manutenzione-e-pulizia-spiagge-operaio-comune-it/brindisi

Capo barista: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792934/capo-barista-it/brindisi

Si sottolinea che le selezioni saranno chiuse l’11 maggio 2026.

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