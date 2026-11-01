Calcio. Il Brindisi supera l’Ebolitana e sogna

Ancora un successo per la squadra biancazzurra di Taurino. Il Brindisi ha vinto in casa per 1 a 0 contro l’Ebolitana e tallona la battistrada. Il primo gol arriva nel primo tempo ad opera di Barbero, che si sta rivelando un goleador dalla facile continuità’ . Poi nella ripresa è De Angelis che mette al sicuro il risultato. Ormai il Brindisi dimostra di essere squadra solida e con le idee molto chiare. Certamente può competere sino alla fine per la vittoria del campionato. Domenica prossima trasferta sul campo del Melfi.