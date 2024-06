Assunzioni Teorema – “Oggiano: si faccia avviso pubblico

Ecco cosa scrive il Vice Sindaco di Brindisi Massimiliano Oggiano:

In relazione alla necessità della società Teorema di assumere personale stagionale (al netto dei 7 lavoratori rientranti nell’accordo sindacale del passaggio di cantiere tra la vecchia e la nuova Società), sottoscrivendo quanto gia’ anticipato dal Sindaco Marchionna, e’ opportuno procedere con un avviso pubblico in modo tale da dare pari opportunità a quanti sono in ricerca di un lavoro, dando ampia informazione, attivando procedure trasparenti secondo criteri di selezione che ovviamente rientrano nella insindacabile scelta della Società.Dott. Massimiliano OggianoVicesindaco di Comune di Brindisi