ATC BLADE, D’ATTIS (FI): “BENE RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE, AVANTI COSÌ”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per un ulteriore passo in avanti che si compie per lo stabilimento di produzione di pale eoliche Atc Blade a Brindisi. Sto seguendo la vicenda dall’inizio, come è noto, e con la massima attenzione affinché la città e tutto il territorio possano beneficiare di un’importante opportunità di sviluppo economico ed occupazionale. E la notizia di oggi dell’approvazione della concessione dell’autorizzazione unica Zes è certamente un passaggio rilevante. Continuiamo a lavorare per raggiungere il risultato, superando le criticità e sopperendo all’inerzia e agli ostacoli di coloro che, sventolando la bandiera dei ‘no’ a prescindere, non rendono un buon servizio alla collettività”.