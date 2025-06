Atleta 12enne del maestro Muraglia selezionato negli Usa!

Il giovanissimo atleta del Circolo della Scherma Brindisi Zwannah Richards, fiorettista classe 2013 allenato dal Maestro Antonio Muraglia, è stato selezionato dalla Federazione di scherma degli Stati Uniti d’America per prendere parte alla National Summer Cup USA, prestigiosa gara di fioretto che si terrà nel Milwaukee il prossimo 6 luglio.

“La notizia mi è giunta nelle scorse ore – dichiara Antonio Muraglia – e riempie di orgoglio tutta la nostra società premiando il nostro atleta con un riconoscimento sportivo davvero prestigioso, dovuto in particolar modo ai risultati ottenuti da Zwannah in questi due anni di attività in campo nazionale: risultati davvero eccellenti, anche in considerazione della sua giovane età”.

Fiorettista puro, longilineo (è alto già 1,84 cm.), Zwannah Richards è nato a Baltimora, nel Maryland, l’11 luglio 2013: i genitori, Sammakai e Jangar Richards, sono a Brindisi per motivi di lavoro in qualità di dipendenti ONU ed hanno assiduamente supportato il ragazzo nel suo percorso di crescita schermistica. Tesserato col Circolo della Scherma Brindisi nel 2023, Richards ha ottenuto la wild card per partecipare al campionato statunitense sulla scorta dei risultati ottenuti in Italia e in questa straordinaria esperienza sarà accompagnato dal suo Maestro e mentore Antonio Muraglia. Che conclude così: “Accompagnarlo durante la gara sarà per me una esperienza indimenticabile che ripagherà tutti gli sforzi ed i sacrifici fatti sino ad ora per raggiungere questi risultati”.