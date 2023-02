ATLETI PARALIMPICI DI ORIA AI CAMPIONATI ITALIANI DI ANCONA

Il prossimo sarà un weekend ricco di emozioni per l’ASD “Divertendoci Insieme” di Oria, che, con i suoi atleti, parteciperà ai Campionati Italiani FISDIR, in programma ad Ancora il 25 e 26 febbraio 2023. Alla kermesse nazionale i portacolori dell’associazione saranno Antonio Gianfrate e Salvatore De Stefano supportati dai tecnici preparatori Prof. Piero Sternativo, Giulio Conte e Francesco De Stefano. Antonio nel pomeriggio di sabato, alle 15:30 sarà impegnato nella gara nei 60 m e dopo un’ora si disputerà la finale. Domenica 26 febbraio alle ore 9:00, Salvatore sarà in pedana nel getto del peso, mentre Antonio alle 9:25 parteciperà nella gara dei 200 m, con eventuale finale alle 10:20. L’associazione ASD “Divertendoci Insieme”, presieduta dal Dott. Ivan Fazzi, è da sempre attiva in ambito “sport e disabilità”, sia nella città di Oria che nei comuni limitrofi. La pratica dell’attività fisica promozionale e l’attività sportiva, in particolare quella dell’atletica leggera, sono i punti cardini dell’associazione, sempre più convinta che lo sport sviluppi le competenze socio-relazionali, potenzi gli aspetti cognitivi-psichici e migliori le qualità fisiche di tutti i propri affiliati. L’invito per tutti è quello di condividere questa importante esperienza seguendo le gare e soprattutto i nostri atleti in diretta streaming sul sito : https://www.atletica.tv/

Si ringrazia per il supporto logistico STEP CAR di Matarrelli Stefano per il contributo finanziario, il COMUNE di ORIA per il prezioso sostegno all’attività dell’associazione e l’Impresa PROTO GIUSEPPE s.a.s.