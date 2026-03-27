Atletica – Grandi risultati per l’associazione “Divertendoci insieme” ai Campionato italiani indoor di Ancona

Successi, podi e un titolo italiano per gli atleti protagonisti il 20 e 21 marzo 2026

L’Associazione Sportiva Divertendoci Insieme si rende protagonista di un’importante partecipazione ai Campionati Italiani di Atletica Leggera Indoor, svoltisi ad Ancona il 20 e 21 marzo 2026, conquistando risultati di grande prestigio e confermando l’eccellente lavoro svolto sul territorio.

A brillare su tutti è stato Giuseppe Dell’Aquila, che si è laureato Campione Italiano nei 400 metri, categoria II3 Juniores, al termine di una prestazione che premia l’impegno e la determinazione.

Ottimo risultato anche per Cristina Vecchio, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nel getto del peso, categoria II2 femminile.

Da sottolineare inoltre la prova di Orlando Tancredi, autore del terzo miglior tempo in batteria nei 400 metri, categoria II1, ottima prestazione anche per lui.

I risultati ottenuti rappresentano una grande soddisfazione per tutta l’associazione, frutto del lavoro quotidiano, della passione e dei sacrifici affrontati durante gli allenamenti.

Un traguardo che premia non solo gli atleti, ma anche lo staff tecnico e l’intero ambiente sportivo che li sostiene.

A rendere ancora più speciale l’esperienza è stato anche l’incontro con Gianmarco Tamberi, campione olimpico italiano nel salto in alto, momento emozionante e fonte di grande ispirazione per tutti i partecipanti.

Di seguito sono riportate alcune foto dell’evento, testimonianza di un’esperienza intensa e ricca di emozioni.