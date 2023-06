ATLETICA – STEFANO CECERE CONQUISTA IL BRONZO AD AGROPOLI

Stefano Cecere conquista il bronzo ad Agropoli

La promessa Stefano Cecere, mezzofondista classe 2003, tesserato per l’Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani promesse sui 5000m svoltisi ad Agropoli.

Stefano allenato dal tecnico Vito Vasta, ha siglato il tempo di 14’14″64 che rappresenta il nuovo record personale sulla distanza.

L’atleta cistranese ha ottenuto a Brescia il minimo sui 10000m per partecipare con la maglia azzurra ai Campionati Europei di Espoo di luglio

Grande soddisfazione per tutta la provincia di Brindisi per un atleta cresciuto grazie ai circuiti Corri Salta e Lancia organizzati dal Comitato Provinciale FIDAL del Presidente Prof Giancosimo Pagliara