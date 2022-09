ATLETICA – STEFANO CECERE IN AZZURRO, BRONZO ALL’EUROPEAN ROAD RACE DI ODERZO

Il giovane Stefano Cecere azzurrino, alla prima esperienza in nazionale, tesserato per l’Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, ha vinto il bronzo individuale nella European Road Race, gara internazionale di corsa su strada di 10km tenutasi nella cittadina di Oderzo sabato 17 settembre.

13 nazioni europee si sono sfidate dando vita ad una sfida entusiasmante.

Stefano è giunto terzo con il gran tempo di 29’57” a soli 3 secondi dal francese Martinho e con lo stesso tempo del britannico Ramsden.

Inoltre con i compagni Stefano Benzoni, Deidda Ismael, Andrea Ribatti e Elia Mattio ha conquistato l’argento a squadre dopo la Francia.

Stefano, tesserato per l’Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi e allenato dal tecnico Vito ha ricevuto i complimenti di tutto lo staff della nazionale.

Stefano commosso per il risultato ringrazia il suo allenatore, i suoi compagni di allenamento tra cui il campione europeo master35 sulla mezza maratona Alessandro Marangi, e si proietta al prossimo impegno nazionale, il tricolore dei 21km a Pisa del 9 ottobre