Attacco alle istituzioni. Ad Oria incendiate stasera due auto della polizia locale

Gravissimo gesto vandalico portato a termine ad Oria questa sera, intorno alle ore 21.00. Nei pressi del Municipio sono state incendiate due auto della Polizia Locale (una Fiat Tipo ed una Fiat Panda). Le fiamme hanno praticamente distrutto i due veicoli, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Ovviamente, al di là del valore delle auto, ci troviamo di fronte ad un attacco in piena regola alle istituzioni. Un motivo in più per giungere quanto prima alla individuazione degli autori.