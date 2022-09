ATTAL GROUP CONFERMA IL PROPRIO SOSTEGNO A HAPPY CASA BRINDISI

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO IL GRUPPO CHE COMPRENDE AGENZIE PER IL LAVORO SARÀ PLATINUM SPONSOR di HAPPY CASA BRINDISI PER LA STAGIONE 2022/2023

Il marchio ATTAL Group, tra le TOP FIVE del comparto, racchiude 4 agenzie per il lavoro leader nel settore della somministrazione di personale, Temporary, Lavorint, Tempus e Tempor.

Grazie ad una capillare presenza territoriale con 120 filiali, ATTAL si avvale di circa 20.000 lavoratori somministrati che quotidianamente operano presso 4.000 aziende Clienti per supportarle nella carenza di personale.

Anche per la prossima stagione si conferma la sponsorizzazione di Happy Casa Brindisi, in qualità di platinum sponsor della famiglia biancoazzurra, presente con il proprio marchio sulle divise ufficiali della prima squadra.

In legame che si rinforza stagione dopo stagione, protagonisti insieme in Italia e in Europa accomunati da una visione di valori, ambizioni e grande senso di appartenenza.

La società e i tifosi biancoazzurri ringraziano ATTAL Group per il sostegno e la conferma di una partnership che ha regalato grandi emozioni e successi in questi anni ai vertici della pallacanestro italiana.