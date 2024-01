Attentati a Fratelli d’Italia – Una nota di Roberto Quarta

Apprendo con enorme soddisfazione a mezzo degli organi d’informazione che la Digos di Brindisi ha individuato l’autore dei danni arrecati ad un circolo di Fratelli d’Italia.

Tengo a precisare che il Circolo in questione non è quello Territoriale di Atreju, ancora oggi in piena attività grazie al Presidente Barbara Carotenuto e ai suoi 236 iscritti, ma bensì quello appartenente al collega consigliere Cesare Mevoli.

Un grazie di cuore alle forze dell’ordine.

Sono convinto che le stesse riusciranno a individuare anche i responsabili dei vili atti che hanno visto il nostro Circolo Territoriale subire per ben 3 volte nell’arco di poco tempo.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia