Attentato a Ferretti – La solidarietà del Partito Democratico

Il Partito Democratico della provincia di Brindisi esprime profonda solidarietà e vicinanza al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, per l’incendio che nella notte ha distrutto la sua autovettura.

Un gesto vile che colpisce non solo il primo cittadino ma l’intera comunità di Oria e della provincia di Brindisi, e che va condannato con fermezza. In momenti come questi è fondamentale riaffermare i valori di unità e coesione, essenziali per tenere insieme istituzioni e cittadini di fronte a intimidazioni che cercano di minare la vita democratica. È in gioco la difesa delle istituzioni e della legalità, pilastri irrinunciabili per il futuro dei nostri territori.

A circa un mese dall’intimidazione subita dal sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, questo nuovo episodio conferma il clima preoccupante che attraversa la provincia di Brindisi e sottolinea la necessità di un impegno corale delle istituzioni, della politica e della società civile per respingere con decisione ogni forma di violenza. Colpire un sindaco significa tentare di intimidire chi amministra la cosa pubblica e, con esso, l’intera comunità che rappresenta.

Confidiamo nella costante attenzione del Prefetto e nell’efficace lavoro delle qualificate forze dell’ordine, certi che sarà fatta piena luce sull’accaduto.