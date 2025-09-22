Attentato a Ferretti – La solidarietà di ANCI Puglia

Grave atto intimidatorio a Oria, incendiata l’auto del Sindaco Ferretti

Anci Puglia esprime solidarietà e condanna con fermezza: “Serve unità per difendere democrazia

e legalità”

Nella notte a Oria si è verificato un grave atto intimidatorio ai danni del sindaco Cosimo Ferretti: la

sua auto, parcheggiata in strada, è stata data alle fiamme. Un gesto vile che colpisce non solo il

primo cittadino, ma l’intera comunità oritana. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze

dell’ordine.

La Presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, insieme alla Vicepresidente Silvana Errico, a

nome di tutti i Sindaci pugliesi, esprime vicinanza e solidarietà al Sindaco Ferretti, alla sua famiglia,

all’amministrazione comunale e alla cittadinanza di Oria.

Anci Puglia condanna con fermezza l’accaduto e richiama l’attenzione sull’escalation di episodi

analoghi che continuano a verificarsi nella regione – come quelli avvenuti ad agosto a Ostuni e

Triggiano – ribadendo la necessità di garantire sicurezza e protezione agli amministratori locali,

quotidianamente esposti a minacce e intimidazioni.

Questi atti rappresentano un attacco ai valori della democrazia, della legalità e del vivere civile,

condizionano pesantemente l’azione amministrativa di un sindaco e danneggiano l’intera comunità.

Solo la coesione e la partecipazione attiva delle comunità, insieme alle istituzioni, possono

contrastare l’illegalità e isolare chi prova a colpire chi amministra con impegno e

responsabilità.