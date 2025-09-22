Attentato a Ferretti – La solidarietà di tutti i Sindaci della provincia di Brindisi

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, per il grave episodio che lo ha colpito nella notte. È un atto che, al di là delle cause ancora da accertare, desta forte preoccupazione e che richiama tutti noi alla massima attenzione.
Si tratta di gesti che non colpiscono mai solo una persona, ma tentano di minare la stabilità e la libertà delle nostre comunità.
Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che sapranno fare chiarezza su quanto accaduto, e rinnoviamo al sindaco Ferretti e alla sua famiglia la nostra vicinanza e delle istituzioni che rappresentiamo.
La nostra risposta sarà sempre l’unità e la coesione”.
Antonio Matarrelli – Presidente Provincia di Brindisi / Sindaco Mesagne
Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi
Massimo Lanzillotti – Sindaco di Carovigno
Angelo Palmisano – Sindaco di Ceglie M.
Marco Marra – Sindaco di Cellino S.M.
Lorenzo Perrini – Sindaco di Cisternino
Giuseppe Margheriti – Sindaco di Erchie
Francesco Zaccaria – Sindaco di Fasano
Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla F.
Cosimo Maiorano – Sindaco di Latiano
Angelo Pomes – Sindaco di Ostuni
Giancarlo Miccoli – Sindaco di Sandonaci Giovanni Allegrini – Sindaco di San Michele S.
Edmondo Moscatelli – Sindaco di San Pancrazio S.
Lucia Argentieri – Sindaco di San Pietro Vernotico Silvana Errico – Sindaco di San Vito dei N.
Elio Ciccarese – Sindaco di Torchiarolo
Michele Saccomanno – Sindaco di Torre S.S.
Giovanni Barletta – Sindaco di Villa Castelli