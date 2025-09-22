Attentato a Ferretti – La solidarietà di tutti i Sindaci della provincia di Brindisi

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, per il grave episodio che lo ha colpito nella notte. È un atto che, al di là delle cause ancora da accertare, desta forte preoccupazione e che richiama tutti noi alla massima attenzione.

Si tratta di gesti che non colpiscono mai solo una persona, ma tentano di minare la stabilità e la libertà delle nostre comunità.

Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che sapranno fare chiarezza su quanto accaduto, e rinnoviamo al sindaco Ferretti e alla sua famiglia la nostra vicinanza e delle istituzioni che rappresentiamo.

La nostra risposta sarà sempre l’unità e la coesione”.

Antonio Matarrelli – Presidente Provincia di Brindisi / Sindaco Mesagne

Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi

Massimo Lanzillotti – Sindaco di Carovigno

Angelo Palmisano – Sindaco di Ceglie M.

Marco Marra – Sindaco di Cellino S.M.

Lorenzo Perrini – Sindaco di Cisternino

Giuseppe Margheriti – Sindaco di Erchie

Francesco Zaccaria – Sindaco di Fasano

Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla F.

Cosimo Maiorano – Sindaco di Latiano

Angelo Pomes – Sindaco di Ostuni

Giancarlo Miccoli – Sindaco di Sandonaci Giovanni Allegrini – Sindaco di San Michele S.

Edmondo Moscatelli – Sindaco di San Pancrazio S.

Lucia Argentieri – Sindaco di San Pietro Vernotico Silvana Errico – Sindaco di San Vito dei N.

Elio Ciccarese – Sindaco di Torchiarolo

Michele Saccomanno – Sindaco di Torre S.S.

Giovanni Barletta – Sindaco di Villa Castelli