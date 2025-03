Attentato – A Perchinenna anche la solidarietà di Confesercenti

Con riferimento al grave atto di intimidazione subito nei giorni scorsi dall’alimentarista Perchinenna, al rione Perrino, la Confesercenti della Provincia di Brindisi, attraverso le parole del suo presidente Michele Piccirillo, esprime pieno apprezzamento nei confronti dei cittadini brindisini che, aderendo all’iniziativa “Il Panino Solidale”, hanno dimostrato con un gesto concreto la propria vicinanza e il proprio sostegno all’esercente colpito dal vile attentato incendiario. La straordinaria partecipazione della comunità ha reso questa iniziativa un autentico successo, trasformando la solidarietà in un messaggio chiaro di unità e resilienza.

Confesercenti sottolinea inoltre l’importanza dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella difesa della legalità e nel contrasto alla criminalità. Per questo motivo, il presidente Michele Piccirillo esprime gratitudine agli operatori della sicurezza per il loro incessante lavoro e, al contempo, ribadisce la necessità di intensificare le attività di ’intelligence’ al fine di prevenire e contrastare sul nascere eventuali tentativi di intimidazione o azioni di natura estorsiva ai danni degli operatori economici della città.

“È fondamentale che gli imprenditori non si sentano soli e che le istituzioni, le associazioni di categoria e la società civile si stringano attorno a chi ogni giorno lavora con dedizione per offrire un servizio alla comunità. La risposta compatta e solidale della cittadinanza è il segnale che Brindisi non si piega alla paura, ma reagisce con determinazione”, ha dichiarato il presidente Piccirillo.

Confesercenti Provinciale di Brindisi resta in prima linea nel supporto agli imprenditori locali e nella promozione di ogni iniziativa volta a garantire sicurezza, sviluppo economico e tutela del tessuto commerciale cittadino.