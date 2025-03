Attentato a San Vito – D’Attis (FI): “Ho chiesto al Prefetto di convocare Comitato per ordine Sicurezza. Sono vicino alla comunità”

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Sono in contatto con il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, al quale ho già chiesto di convocare il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: l’attentato ad un’attività commerciale nel centro di San Vito dei Normanni è di inaudita gravità ed esige una risposta puntuale dello Stato che, sono certo, arriverà a stretto giro. Sarà un monito forte per la criminalità e un segnale di vicinanza al negoziante vittima di questo crimine. Sono, infatti, sicuro che le forze dell’ordine abbiano già attivato servizi aggiuntivi per individuare gli autori del raid e li ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti in queste ore. Voglio esprimere la mia vicinanza al negoziante e alla sua famiglia, al sindaco Silvana Errico e a tutta la comunità particolarmente scossa dall’efferatezza di quanto accaduto”.