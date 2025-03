Attentato a San Vito – Riunione operativa in Municipio

Riunione operativa, questa mattina in Municipio, per concordare le azioni da porre in essere per garantire che l’area interessata dal vile attentato incendiario di ieri sera, in via Carovigno, sia posta in sicurezza.

Le fiamme hanno seriamente danneggiato l’immobile in cui è ubicato l’esercizio commerciale preso di mira, ma ovviamente va verificato che nessuno degli edifici confinanti abbia subito danni e che il transito in detta zona possa essere garantito senza problemi di incolumità per i passanti.

È per questo che il sindaco ha tenuto un incontro con la Dirigente dell’Ufficio Tecnico, la Comandante della Polizia Locale e gli assessori competenti, rapportandosi contestualmente sia con i Vigili del Fuoco che con i Carabinieri.

L’incontro è stato seguito da un sopralluogo tecnico.

Sull’episodio, ovviamente, si registra unanime condanna.

“Confidiamo – dice il sindaco Silvana Errico – nel lavoro delle forze dell’ordine e le ringraziamo per quanto stanno facendo. Un grazie particolare mi sento di rivolgerlo ai Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte per cercare di limitare al minimo i disagi alla cittadinanza”.

Il sindaco ha poi convocato per il pomeriggio odierno la Conferenza dei Capigruppo.