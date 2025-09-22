Facebook Instagram
Attentato a Sindaco di Oria – Caroli (Fdi): condanna senza se e senza ma, solidarietà a Ferretti

“Come coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale del territorio, ma soprattutto come presidente della Commissione regionale di studio sul fenomeno della criminalità in Puglia, tutta la mia solidarietà al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. Condanna senza se e senza ma dell’atto vile e delinquenziale del quale è stato vittima, l’incendio della sua auto nella notte.

“La politica, in modo trasversale, in queste occasioni deve dare dimostrazione di essere compatta nel contrastare chiunque pensi di intimidire l’amministratore di turno per imporre la sua volontà.”

