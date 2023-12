ATTENTATO AI DANNI DEL CIRCOLO “ATREJU” DI FRATELLI D’ITALIA

Ancora una volta il circolo “Atreju” di Fratelli d’Italia di Brindisi viene preso di mira con attentati che non devono essere sottovalutati.

In mattinata un paio di individui si sono avvicinati alla sede del circolo, in via Santa Barbara, hanno distrutto la targhetta con la scritta “Atreju” ed hanno tentato anche di sfondare (senza riuscirci) la porta di ingresso, per poi darsi alla fuga.

Non è la prima volta che il circolo “Atreju”, che in consiglio comunale è rappresentato dal presidente della commissione Ambiente Roberto Quarta, è vittima di gesti vandalici ed allo stesso tempo intimidatori.

Il tutto, oggi più che mai, potrebbe essere riconducibile proprio alla intensa attività svolta da Quarta, con denunce circostanziate riferite a disservizi cittadini.

Sul posto, in ogni caso, sono stati effettuati rilievi dalla Polizia Scientifica.