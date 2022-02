ATTENTATO AL RISTORANTE LA NASSA. HANNO PROVATO AD INCENDIARE IL GAZEBO

Attentato, in nottata, ai danni del ristorante La Nassa, situato nel quartiere Sciabbiche di Brindisi. Intorno all’1.40 una pattuglia della polizia stava transitando nei paraggi ed ha notato fumo e fiamme dov’erano accumulate delle sedie dello stesso ristorante. Con l’estintore in dotazione gli agenti sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno danneggiato anche la tenda di copertura del gazebo esterno. L’arrivo dei vigilid el fuoco è servito a mettere in sicurezza la struttura ed a bonificare la zona interessata dall’incendio. Le indagini sull’accaduto sono svolte dalla polizia di Stato.