Attentato al sindaco di Oria – Vizzino: “piena solidarietà nei confronti del sindaco Ferretti e mobilitazione per fermare questa deriva criminale”

“Quanto accaduto al Sindaco di Oria Cosimo Ferretti rappresenta l’ennesima conferma della pericolosità sociale che stiamo vivendo nel nostro territorio. La comunità oritana era già stata colpita duramente nei mesi scorsi con le auto incendiate alla Polizia locale. Adesso è stato preso di mira il primo cittadino. E’ evidente che necessitano risposte immediate ed incisive da parte dello Stato e nel frattempo ciascuno di noi deve essere impegnato a fare squadra, a non far sentire solo Ferretti ed i suoi concittadini a cui esprimiamo piena e convinta solidarietà”.

Mauro Vizzino – consigliere regionale e Presidente Commissione Sanità

