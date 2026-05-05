Attentato al Sindaco di Villa Castelli – La solidarietà del Presidente Matarrelli

Esprimo piena solidarietà a Giovanni Barletta, Sindaco di Villa Castelli, per il grave atto intimidatorio subito questa notte. Incendiare l’auto di un primo cittadino significa colpire l’intera comunità e le sue istituzioni.

Giovanni ha risposto subito con una forza che ci rende orgogliosi: non si lascerà intimidire e andrà avanti con ancora più determinazione in difesa della legalità.

Voglio dirlo chiaramente: la sua aspettativa di avere lo Stato al suo fianco non verrà tradita. Nessun amministratore deve sentirsi solo davanti alla violenza. Oggi più che mai, abbiamo il dovere di restare uniti per respingere ogni forma di prevaricazione.

Piena fiducia nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine che ringrazio per l’impegno costante nel garantire sicurezza e legalità al nostro territorio.

A nome del Consiglio regionale rinnovo la vicinanza e il sostegno al Sindaco e ai cittadini di Villa Castelli.