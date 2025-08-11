Facebook Instagram
Attentato all’avv. Palladino – Convocata riunione tecnica di coordinamento interforze in Prefettura

Nel pomeriggio odierno, si svolgerà, presso la Prefettura di Brindisi, una riunione tecnica di  coordinamento interforze con i  Responsabili Provinciali delle Forze di Polizia,  per l’ esame congiunto e la rimodulazione delle  misure di vigilanza, già disposte  nell’immediatezza dell’atto incendiario verificatosi in questo Capoluogo, nella notte tra venerdì e sabato 9 agosto, ai danni dell’ autovettura di proprietà del congiunto dell’Amministratrice unica della Brindisi Multiservizi.

 Sull’episodio prontamente sono state avviate le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Nei prossimi giorni, il Prefetto – che sta seguendo la vicenda  sin dalle prime dichiarazioni sulla stampa dell’Avv. Palladino e i successivi sviluppi  in sede di  Consiglio Comunale che hanno portato all’approvazione del  piano di risanamento  della società partecipata – convocherà  un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale saranno invitati a partecipare il Sindaco di Brindisi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nonché la stessa Amministratrice della BMS, al fine di acquisire ogni ulteriore, utile elemento informativo  per meglio delineare i contorni dell’episodio.

