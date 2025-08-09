Attentato avv. Palladino – Altri attestati di solidarietá

Movimento 5 Stelle

L’incendio che ha colpito l’auto della dottoressa Rossana Palladino, amministratrice della BMS, è un fatto di inaudita gravità. Il Movimento 5 Stelle di Brindisi esprime la propria vicinanza e solidarietà alla dottoressa Palladino, condannando con fermezza ogni forma di violenza e di intimidazione, invitando l’avvocata Palladino a proseguire l’attività di pulizia di quanto di illegittimo trova nell’ambito della MULTISERVIZI al fine di rendere questa società una società efficiente e trasparente, evitando così il costo di diversi milioni di euro che ripetutamente i cittadini sono chiamati periodicamente a sopportare.

Si auspica che le Autorità individuino quanto prima i responsabili ed assicurino nel frattempo la dovuta protezione all’avvocata Palladino, previa convocazione in Prefettura del Comitato per l’ordine pubblico.

Movimento 5 Stelle Brindisi

I consiglieri comunali

Avv. Roberto Fusco

Dott. Pierpaolo Strippoli.

——-‐———

Attiva Brindisi (Diego Rachiero)

Esprimo la mia più sincera e ferma solidarietà all’Avv. Rossana Palladino, amministratrice della Brindisi Multiservizi, vittima di un vile e inaccettabile atto intimidatorio ai danni della propria autovettura nella notte appena trascorsa.

Un gesto gravissimo che colpisce non solo una professionista seria e impegnata, ma anche i principi fondamentali di legalità, dialogo e rispetto civile su cui si fonda tutta la nostra comunità.

All’Avv. Palladino va il nostro pieno sostegno umano e istituzionale.

Partito Repubblicano

La Segreteria Cittadina ed il Gruppo Consiliare al Comune di Brindisi esprimono piena ed incondizionata solidarietà alla Avvocatessa Rossana PALLADINO, vittima di un grave gesto intimidatorio.

Abbiamo apprezzato l’opera di “pulizia” interna avviato dalla Avvocatessa PALLADINO ed il coraggio dimostrato nel denunciare agli Organi competenti episodi di malversazione e minacce.

Quest’opera deve proseguire nell’interesse dei cittadini e dei tanti lavoratori della BMS che hanno accettato enormi sacrifici pur di contribuire al salvataggio della società.

Non vi deve essere più spazio per quanti hanno perseguito esclusivamente interessi personali percependo lauti stipendi, del tutto ingiustificati alla luce dell’apporto lavorativo prestato.

Ci auguriamo che gli Organi giudiziari intervengano quanto prima ed in modo efficace in quanto atteggiamenti malavitosi non possono rimanere impuniti in una società che vede quale socio unico il comune di Brindisi.

La Segreteria Cittadina

Il Gruppo Consiliare

LEGA

La Segreteria Provinciale, la Segreteria Cittadina e il Gruppo Consiliare della Lega esprimono la più ferma condanna per il vile atto incendiario ai danni dell’Avv. Palladino e manifestano la loro piena e sincera solidarietà.

Tali gesti, oltre ad essere inqualificabili, rappresentano un attacco ai principi fondamentali di convivenza civile e di rispetto reciproco.

Ribadiamo il nostro impegno, senza arretrare di un passo, a proseguire con determinazione nell’opera di tutela della legalità e nella difesa dei valori democratici.



Segretario Cittadino – Alessandro De Vincienti

Segretario Provinciale – Sen. Vittorio Zizza