Attentato avv. Palladino – Forza Italia: “Siamo di fronte ad un attacco alla società civile della nostra città. Si intervenga subito e con decisione”

L’attentato compiuto ai danni dell’amministratrice della società Brindisi Multiservizi, avv. Rossana Palladino, rappresenta un fatto gravissimo che mina la sicurezza dei cittadini e di chi, a vario titolo, rappresenta istituzioni e società pubbliche. Forza Italia condanna con fermezza quanto accaduto ed esprime piena solidarietà nei confronti della professionista. Adesso bisogna auspicare una immediata reazione da parte della società civile grazie alle forze dell’ordine ed alla Magistratura.
Quanto accaduto, in ogni caso, deve far riflettere anche sul clima di tensione, se non addirittura di odio, che si respira intorno alla BMS e che certamente non agevola il ripristino di condizioni di lavoro e gestionali attraverso cui portare in salvo la stessa società.
Il gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi