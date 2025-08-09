Attentato avv. Palladino – lo sdegno di Fdi

La segreteria cittadina di FdI apprende con profondo sdegno la notizia del vile attentato subito dall’amministratore unico della BMS srl avv. Palladino, ove dovesse confermarsi la natura dolosa dell’incendio della propria auto. Il coordinamento cittadino di FdI esprime la più sincera solidarietà e vicinanza all’avv. Palladino esortandola a proseguire il suo percorso di rilancio, rigenerazione, pulizia culturale e legale della BMS. ​Condanniamo con fermezza questo gesto inqualificabile e ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso al più presto.

Il coordinamento cittadino di FdI