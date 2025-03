Attentato San Vito – oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

A seguito dell’episodio incendiario perpetrato nel pomeriggio di ieri a San Vito dei Normanni in danno di un esercizio commerciale, il Prefetto Luigi Carnevale ha inteso convocare, nel pomeriggio odierno, alle ore 16.30, una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per effettuare un’approfondita disamina sulla tipologia e le modalità con cui è stata commessa l’azione criminosa e valutare possibili strategie da adottare per potenziare ulteriormente l’attività di prevenzione generale e controllo del territorio già in atto.

All’incontro parteciperà, oltre al Questore e ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche il Procuratore della Repubblica Reggente Antonio Negro.