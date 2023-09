ATTENTATO STAZIONE MARITTIMA – UNA NOTA DI CELLIE

È inquietante quanto accaduto la scorsa notte alla stazione marittima di Brindisi.

Un fatto gravissimo da condannare senza alcun dubbio e con ogni auspicio possibile che gli organi inquirenti facciano luce e che vengano individuati gli autori.

Ma sono anche inquietanti le parole del presidente dell’autorità portuale Patroni Griffi: a quale “clima infame” si riferisce?

Stanno accadendo cose che la città non conosce e che Patroni Griffi avrebbe fatto bene a denunciare?

Voglio augurarmi non ci sia da parte sua alcuna allusione a quella parte di città che in questi giorni sta avanzando, con attenzione civile e garbata fermezza, preoccupazioni, timori e contrarietà al progetto di Edison nel cuore del porto.

Credo sia opportuno che Patroni Griffi faccia subito chiarezza su queste affermazioni, la città ha il diritto di sapere.

Giuseppe Cellie

Ex consigliere comunale/presidente del consiglio comunale