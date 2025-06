Attenzione a SMS ed email truffa: la Asl Brindisi invita i cittadini alla massima prudenza

La Asl Brindisi informa i cittadini che, in questi giorni, stanno circolando SMS ed email fraudolenti, apparentemente provenienti dalla nostra Azienda, che invitano a contattare numeri telefonici sospetti o a cliccare su link esterni per presunte prenotazioni o servizi sanitari.

Si tratta di messaggi ingannevoli e riconducibili a tentativi di phishing: l’obiettivo è carpire dati sensibili o spingere gli utenti a compiere azioni potenzialmente dannose.

La Asl Brindisi non invia mai comunicazioni ufficiali via SMS o email contenenti link cliccabili o richieste di contatto telefonico verso numeri non istituzionali.

Invitiamo tutti i cittadini a:

• non cliccare su link contenuti in questi messaggi;

• non contattare i numeri di telefono indicati;

• non fornire dati personali, sanitari o bancari in risposta a queste comunicazioni;

• segnalare eventuali messaggi sospetti alle autorità competenti o ai nostri uffici.

Inoltre, si invita a non chiamare numerazioni a pagamento che iniziano con 899.

Per ogni informazione o chiarimento, vi invitiamo a fare sempre riferimento ai canali ufficiali della Asl Brindisi, al CUP e agli sportelli territoriali o al sito web istituzionale.

La Asl Brindisi prende le distanze da qualsiasi iniziativa non verificata e ribadisce la totale estraneità a tali attività fraudolente. Tutela e sicurezza dei cittadini sono per noi una priorità.