Attenzione! Una banda di ladri d’appartamento ha preso di mira Casale e Materdomini

Una banda molto organizzata di ladri di appartamento sarebbe attiva da qualche tempo nella città di Brindisi e, in particolare, nei rioni Casale e Materdomini. L’allarme è scattato attraverso i social ed è partito nel momento in cui sono state notate delle presenze sospette nei cortili condominiali o nei pressi dei cancelletti delle ville. In particolare, ci sarebbero tre donne che probabilmente hanno il compito di verificare la presenza di telecamere o di impianti di allarme. Dopo di che, come purtroppo insegna ciò che avviene periodicamente in ogni zona della città, entrano in azioni i cosiddetti topo di appartamento che fanno utilizzo dei terrazzi per raggiungere il proprio obiettivo. A quanto pare, agiscono indisturbati anche durante le ore del giorno proprio perché conoscono le abitudini dei proprietari di casa e quindi sanno di potersi introdurre in casa senza particolari problemi.

E’ evidente che in questi casi occorre un potenziamento dei sistemi di controllo da parte delle forze dell’ordine, anche se potrà risultare importantissimo la piena collaborazione dei cittadini a cui spetta il compito di segnalare presenze sospette o di annotare numeri di targa di autovetture che girano nelle strade del quartiere, magari con volti non conosciuti.

Del resto, proprio grazie a questa sinergia qualche tempo fa si riuscì ad individuare una banda di ladri stranieri che avevano scelto il rione Sant’Elia per depredare appartamenti. Purtroppo per loro gli abitanti del posto non usarono mezze maniere per far capire che dovevano stare lontani da quel rione. A volte, infatti, l’esasperazione porta anche a reazioni di questo tipo.