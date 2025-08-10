Facebook Instagram
Atterraggio di emergenza in aeroporto su un volo Easy Jet

Alle ore 12.50 è scattato l’allarme nella Torre di controllo dell’aeroporto perchè era in atto un’emergenza per la presenza di fumo in cabina dell’aeromobile AIRBUS 320, EJU4736, compagnia EasyJet, (provenienza Grecia, destinazione Nantes Francia) con 186 passeggeri a bordo e 7500 KG di carburante a bordo.

L’atterraggio dell’aeromobile, senza conseguenze, è avvenuto alle 13:10 seguito dal convoglio antincendio.

Nel momento dei controlli all’interno dell’aeromobile non si è riscontrata combustione in atto.

I passeggeri e l’equipaggio sono sbarcati senza alcuna conseguenza.

